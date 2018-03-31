Житель Бриакана вынес с чужого двора токарный станок и мясорубку

О факте хищения полицейским сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный проник на территорию его частного дома и пробрался в надворную постройку. Добычей злоумышленника стали: электродрель, токарный станок, швейная машина, блендер и мясорубка. Ущерб потерпевший оценил в сумму 36 тысяч рублей.
Искать похитителя с таким уловом долго не пришлось: похищенное имущество нашлось в сарае у другого селянина. Полицейские возбудили уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю, фигурант уголовного дела сознался, что проник в чужое помещение с помощью выставления окна. Сейчас мужчина дожидается окончания расследования на свободе с обязательством о явке. Похищенные вещи полиция вернула законному владельцу.
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