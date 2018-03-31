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13:52 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков: обеспечение безопасности в людных местах — на особом контроле

Глава правительства отметил, что вопросы обеспечения безопасности не могут ограничиваться разовыми акциями, эта работа должна быть постоянной.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершил рабочую поездку в Гродненскую область, во время которой посетил Центр безопасности МЧС в Лиде, сообщила пресс-служба правительства.

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Такие центры безопасности позволяют обучить основам поведения в экстренных ситуациях максимальное количество взрослых и детей. В республики их пока три, в ближайшее время планируют построить еще семь.

Во время рабочей поездки в Гродненскую область Кобяков отметил, что в местах, где может быть массовое скопление людей, должна вестись постоянная работа над обеспечением безопасности. По мнению премьера, это забота руководителей и организаторов мероприятий, в которых участвует большое число людей.

«Вопросы элементарной безопасности, пожарных выходов, систем пожаротушения — это все должно работать, каждую минуту и каждую секунду быть готово к использованию в случае необходимости. Такие проверки будут проводиться постоянно, причем неожиданно», — рассказал журналистам Кобяков.

По его мнению, обеспечить безопасность людей можно с помощью сочетания трех компонентов: контроля со стороны государства, ответственности организаторов массовых мероприятий и знания самими людьми правил безопасности.

Перспективы есть.

Во время рабочей поездки в Гродненскую область Андрей Кобяков посетил Лидский район и ознакомился с состоянием дел на ведущих предприятиях по выпуску и ремонту сельхозтехники и оптических систем.

По мнению главы правительства, перспективы выхода на заработную плату в 1000 рублей в регионе есть.

«Анализ системы домашних хозяйств показывает, что в общем-то проблема занятости в регионе присутствует. Ей необходимо заниматься, поэтому мы сегодня посмотрели, как ситуация развивается на действующих предприятиях, что необходимо сделать, чтобы они более эффективно использовали имеющийся производственный потенциал, с тем, чтобы они не сокращали, а по возможности кое-где и добавили численность работающих. Перспективы выхода на заработную плату в 1000 рублей», — заключил Кобяков.

Глава правительства также отметил, что Лидский район должен стать центром экономического роста региона.

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