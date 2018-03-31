Кобяков: обеспечение безопасности в людных местах — на особом контроле
Глава правительства отметил, что вопросы обеспечения безопасности не могут ограничиваться разовыми акциями, эта работа должна быть постоянной.
Глава правительства отметил, что вопросы обеспечения безопасности не могут ограничиваться разовыми акциями, эта работа должна быть постоянной.
МИНСК, 31 мар — Sputnik.
Такие центры безопасности позволяют обучить основам поведения в экстренных ситуациях максимальное количество взрослых и детей. В республики их пока три, в ближайшее время планируют построить еще семь.
Во время рабочей поездки в Гродненскую область Кобяков отметил, что в местах, где может быть массовое скопление людей, должна вестись постоянная работа над обеспечением безопасности. По мнению премьера, это забота руководителей и организаторов мероприятий, в которых участвует большое число людей.
«Вопросы элементарной безопасности, пожарных выходов, систем пожаротушения — это все должно работать, каждую минуту и каждую секунду быть готово к использованию в случае необходимости. Такие проверки будут проводиться постоянно, причем неожиданно», — рассказал журналистам Кобяков.
По его мнению, обеспечить безопасность людей можно с помощью сочетания трех компонентов: контроля со стороны государства, ответственности организаторов массовых мероприятий и знания самими людьми правил безопасности.
Перспективы есть.
Во время рабочей поездки в Гродненскую область Андрей Кобяков посетил Лидский район и ознакомился с состоянием дел на ведущих предприятиях по выпуску и ремонту сельхозтехники и оптических систем.
По мнению главы правительства, перспективы выхода на заработную плату в 1000 рублей в регионе есть.
«Анализ системы домашних хозяйств показывает, что в
Глава правительства также отметил, что Лидский район должен стать центром экономического роста региона.
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