Омским водителям советуют не спешить с переходом на летнюю резину
Синоптики прогнозируют, что и апрель может стать зимним месяцем.
Синоптики прогнозируют, что и апрель может стать зимним месяцем.
В этом году наступление весны в нашем регионе, видимо, откладывается. По прогнозу синоптиков, апрель может быть очень холодным. Например, в начале месяца обещают морозы до -20 градусов.
В связи с этим региональное управление ГИБДД рекомендует омским водителям повременить со сменой автомобильных шин.
— Менять шины не рекомендуется, пока за окном нет стабильных +10 и выше. Кроме того, погода в Сибири порой изменчива, и погожие весенние деньки могут резко смениться снегопадами, метелью и гололедом. Чтобы езда была безопасной, необходимо взвесить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, а следовательно — будет гололед, — информирует
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