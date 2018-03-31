Омским водителям советуют не спешить с переходом на летнюю резину

— Менять шины не рекомендуется, пока за окном нет стабильных +10 и выше. Кроме того, погода в Сибири порой изменчива, и погожие весенние деньки могут резко смениться снегопадами, метелью и гололедом. Чтобы езда была безопасной, необходимо взвесить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, а следовательно — будет гололед, — информирует пресс-служба Госавтоинспекции. — Несмотря на то, что штрафы за резину не по сезону в 2018 году не введены, каждый автовладелец должен ответственно подходить к вопросу готовности его транспортного средства к текущим дорожным условиям!