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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Служба 112 в Молдове может принимать текстовые сообщения

А до 30 июня десять операторов обучат приему вызовов на языке мимики и жестов.

Источник: Комсомольская правда

Автоматизированная информационная система Службы 112 имеет возможность приема текстовых сообщений, что на данный момент является единственным способом передачи заявок на оказание экстренной помощи лицам с нарушениями слуха и речи.

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Одновременно, 10 операторов службы будут обучены приему вызовов на языке мимики и жестов. Эта процедура должна быть применена до сдачи в промышленную эксплуатацию системы, то есть до 30 июня.

«Возможности этой системы позволяют автоматически записывать номер телефона, а в некоторых случаях и имя вызывающего абонента. Кроме того, новым и очень важным компонентом является географическое определение абонента», — заявил директор Единой национальной службы экстренной помощи 112 Ливиу Оборок.

Начальник департамента Центра скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе Вячеслав Плэмэдялэ утверждает, что врачи ожидают облегчения их работы с внедрением этой услуги. «Медицинские диспетчеры ждут, в частности, тщательного отбора ложных заявок», — отметил Вячеслав Плэмэдялэ. Для того чтобы определить правдивость запроса, есть множество вопросов и оценок, адресованных заявителю. По его словам, важным в этом случае является, так же, опыт и психологическая подготовка диспетчеров.

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