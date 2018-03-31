Служба 112 в Молдове может принимать текстовые сообщения

Источник: Комсомольская правда

Автоматизированная информационная система Службы 112 имеет возможность приема текстовых сообщений, что на данный момент является единственным способом передачи заявок на оказание экстренной помощи лицам с нарушениями слуха и речи.

Читайте также Единая служба экстренных вызовов 112 начала работу

Одновременно, 10 операторов службы будут обучены приему вызовов на языке мимики и жестов. Эта процедура должна быть применена до сдачи в промышленную эксплуатацию системы, то есть до 30 июня.

«Возможности этой системы позволяют автоматически записывать номер телефона, а в некоторых случаях и имя вызывающего абонента. Кроме того, новым и очень важным компонентом является географическое определение абонента», — заявил директор Единой национальной службы экстренной помощи 112 Ливиу Оборок.