Генеральная уборка в столице: десятки людей наводят порядок в городе с самого утра
Жители столицы откликнулись на призыв Сильвии Раду и вышли на уборку города с самого утра.
Жители столицы откликнулись на призыв Сильвии Раду и вышли на уборку города с самого утра.
Людям предложили собрать мусор во дворах, а сотрудники муниципальных служб займутся парками и аллеями. Также очистят клумбы и канализации.
Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду отметила, что гражданам предоставят специальное оборудование для сбора мусора.
«Я хочу, чтобы наш город был зеленым и красивым, как мы все этого хотим. Мы должны заботиться о нем. Ведь это твой, мой, наш город. 31 марта мы проведем генеральную уборку. Давайте все выйдем на уборку и поработаем вместе», — написала Сильвия Раду в социальных сетях.
Ранее был утвержден план действий по очистке и благоустройству территории, который предстоит завершить до 6 апреля.
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