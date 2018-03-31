Генеральная уборка в столице: десятки людей наводят порядок в городе с самого утра

«Я хочу, чтобы наш город был зеленым и красивым, как мы все этого хотим. Мы должны заботиться о нем. Ведь это твой, мой, наш город. 31 марта мы проведем генеральную уборку. Давайте все выйдем на уборку и поработаем вместе», — написала Сильвия Раду в социальных сетях.