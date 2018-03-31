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13:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии планируется внедрить генетическую паспортизацию населения

В Башкортостане планируется внедрить генетическую паспортизацию населения. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

— У нас развивается медицинская наука, внедряются новые технологии. С этого года начал работать Республиканский медико-генетический центр, в котором будет проводиться ранняя ДНК-диагностика, — сказал руководитель региона. — Также мы будем выходить на всеобщую генетическую паспортизацию населения. У нас очень высокие компетенции в этой части, работает замечательный коллектив генетиков. Мы создали этот центр — 5 тысяч кв. м., оборудование на 300 млн рублей, в том числе самые последние секвенаторы, которые позволяют проводить эти исследования на потоке.

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