В Башкирии планируется внедрить генетическую паспортизацию населения

— У нас развивается медицинская наука, внедряются новые технологии. С этого года начал работать Республиканский медико-генетический центр, в котором будет проводиться ранняя ДНК-диагностика, — сказал руководитель региона. — Также мы будем выходить на всеобщую генетическую паспортизацию населения. У нас очень высокие компетенции в этой части, работает замечательный коллектив генетиков. Мы создали этот центр — 5 тысяч кв. м., оборудование на 300 млн рублей, в том числе самые последние секвенаторы, которые позволяют проводить эти исследования на потоке.