В Казани 2 апреля на несколько часов перекроют улицу Пушкина
Ограничение, при этом, будет частичным.
Ограничение, при этом, будет частичным.
Очередная не самая приятная новость для казанских автомобилистов. 2 апреля вновь намечено перекрытие дорог. На сей раз будет ограничено движение транспортных средств по улице Пушкина, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.
При этом, ограничение движения будет временным, его введут всего на пару часов. Этот участок будет закрыт с 7.00 до 9.30, сообщили в городском Комитете по транспорту.
Автомобилистам нужно быть внимательными и ориентироваться на сигналы регулировщика, а лучше заранее выбирать маршруты, учитываю временные изменения в дорожной сети столицы Татарстана.
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