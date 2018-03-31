Волгоградцы в ближайшие дни почувствуют весну
Столбик термометра в первые дни апреля поднимется днем до +15ºС.
Столбик термометра в первые дни апреля поднимется днем до +15ºС.
Сегодня. в последний мартовский день, по области осадков не будет. Ветер днем —
В первый апрельский день по области осадков также не будет. Ветер утром и днем будет дуть с юга, местами порывы будут достигать 13−18м/с. Температура воздуха ночью упадет до -4 °С, местами до -7 ºС. Днем воздух прогреется до +5…+10 ºС. В Волгограде ночью будет 0…-2 ºС; днем +7…+9 °С.
В понедельник, 2 апреля, по области возможен днем местами кратковременный дождь. Ветер -южный местами порывистый. Столбик термометра ночью покажет −2…+3 ºС, днем +6…+11 ºС, местами до +15ºС.
В Волгограде в этот будет без осадков. Ветер — южный 6−11м/с, порывы до 17м/с. Температура воздуха ночью около 0 ºС; днем +11…+13 ºС.
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