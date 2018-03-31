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15:08 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы в ближайшие дни почувствуют весну

Столбик термометра в первые дни апреля поднимется днем до +15ºС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 52% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИАЦ

Сегодня. в последний мартовский день, по области осадков не будет. Ветер днем — юго-восточный 6−11м/с. Температура воздуха 0…+5 ºС, местами до +8 ºС. В Волгограде ожидается такая же погода. Днем будет тепло +3…+5 °С.

В первый апрельский день по области осадков также не будет. Ветер утром и днем будет дуть с юга, местами порывы будут достигать 13−18м/с. Температура воздуха ночью упадет до -4 °С, местами до -7 ºС. Днем воздух прогреется до +5…+10 ºС. В Волгограде ночью будет 0…-2 ºС; днем +7…+9 °С.

В понедельник, 2 апреля, по области возможен днем местами кратковременный дождь. Ветер -южный местами порывистый. Столбик термометра ночью покажет −2…+3 ºС, днем +6…+11 ºС, местами до +15ºС.

В Волгограде в этот будет без осадков. Ветер — южный 6−11м/с, порывы до 17м/с. Температура воздуха ночью около 0 ºС; днем +11…+13 ºС.

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