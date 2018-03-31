Как в Минске отметят День единения народов Беларуси и России
2 апреля в большом парадном зале Дворца Республики пройдет праздничный концерт.
2 апреля в большом парадном зале Дворца Республики пройдет праздничный концерт.
На сцене будут сменять друг друга Руслан Алехно, Кубанский казачий хор, финалисты проекта Большая опера Владимир Дмитрук и Маргарита Левчук, вокальная группа Чистый голос, Анатолий Ярмоленко и его Сябры, солист Большого театра Илья Сильчуков, Государственный академический ансамбль танца, группа PROвокация и другие. Публику ждет сюрприз — совместное выступление солистов Кубанского казачьего хора и Президентского оркестра.
А в ДК Минского тракторного завода выступит Государственный академический Северный русский народный хор. Компанию гостям из Архангельска составит примадонна литовской эстрады Бируте Петреките, солисты ансамбля казачьей песни Маме нравится и ансамбля народной песни и танца Игрица.
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