Как в Минске отметят День единения народов Беларуси и России

На сцене будут сменять друг друга Руслан Алехно, Кубанский казачий хор, финалисты проекта Большая опера Владимир Дмитрук и Маргарита Левчук, вокальная группа Чистый голос, Анатолий Ярмоленко и его Сябры, солист Большого театра Илья Сильчуков, Государственный академический ансамбль танца, группа PROвокация и другие. Публику ждет сюрприз — совместное выступление солистов Кубанского казачьего хора и Президентского оркестра.