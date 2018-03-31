«Победа»: с мая открывается новый рейс из Ростова-на-Дону в Батуми

Как сообщили в пресс-службе, полеты будут осуществляться два раза в неделю со специальной стыковкой с рейсом из Москвы. Уже известно, что первый вылет назначен на 25 мая. Стоимость билета — 499 рублей.

— До конца летнего расписания одномоментно предложено не менее 100 билетов по минимальному тарифу с учетом всех аэропортовых сборов, — пояснил представитель компании.

Самолеты лоукостера уже выполняют рейс Москва — Тбилиси с посадкой в Ростове-на-Дону с осени 2016 года. Рейс в столицу Грузии изначально выполняли три раза в неделю, но из-за высокого спроса полеты стали ежедневными.