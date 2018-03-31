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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

«Победа»: с мая открывается новый рейс из Ростова-на-Дону в Батуми

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила о продаже билетов на новый международный рейс из донской столицы в Батуми.

Как сообщили в пресс-службе, полеты будут осуществляться два раза в неделю со специальной стыковкой с рейсом из Москвы. Уже известно, что первый вылет назначен на 25 мая. Стоимость билета — 499 рублей.

— До конца летнего расписания одномоментно предложено не менее 100 билетов по минимальному тарифу с учетом всех аэропортовых сборов, — пояснил представитель компании.

Самолеты лоукостера уже выполняют рейс Москва — Тбилиси с посадкой в Ростове-на-Дону с осени 2016 года. Рейс в столицу Грузии изначально выполняли три раза в неделю, но из-за высокого спроса полеты стали ежедневными.

Напомним, «Победа» является самым молодым бюджетным перевозчиком в России. В авиапарке — самолеты Boeing 737−800 NG, которые произведены в 2014—2015 годах.

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