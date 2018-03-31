«Победа»: с мая открывается новый рейс из Ростова-на-Дону в Батуми
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила о продаже билетов на новый международный рейс из донской столицы в Батуми.
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила о продаже билетов на новый международный рейс из донской столицы в Батуми.
Как сообщили в
— До конца летнего расписания одномоментно предложено не менее 100 билетов по минимальному тарифу с учетом всех аэропортовых сборов, — пояснил представитель компании.
Самолеты лоукостера уже выполняют рейс Москва — Тбилиси с посадкой в
Напомним, «Победа» является самым молодым бюджетным перевозчиком в России. В авиапарке — самолеты Boeing 737−800 NG, которые произведены в 2014—2015 годах.
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