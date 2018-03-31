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10:31 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане потеплеет до +2 градусов

В Татарстане сегодня облачно с прояснениями. Днем и вечером местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 767 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2018

Ветер юго-западный, южный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике днем столбики термометров покажут от -3°С до +2 °С.

В Казани температура воздуха будет от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах — от -1°С до -3 °С.

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