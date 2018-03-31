В Татарстане потеплеет до +2 градусов

Ветер юго-западный, южный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике днем столбики термометров покажут от -3°С до +2 °С.

В Казани температура воздуха будет от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах — от -1°С до -3 °С.