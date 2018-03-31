В Татарстане потеплеет до +2 градусов
В Татарстане сегодня облачно с прояснениями. Днем и вечером местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
В Татарстане сегодня облачно с прояснениями. Днем и вечером местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер
В республике днем столбики термометров покажут от -3°С до +2 °С.
В Казани температура воздуха будет от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах — от -1°С до -3 °С.
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