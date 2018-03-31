Авиалесоохрана спрогнозировала лесные пожары в Воронежской области в августе

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты руководствовались анализом данных Гидрометцентра России, а также данных о горимости, полученных с помощью Информационной системы дистанционного мониторинга за 2000 — 2018 годы. Риск лесных пожаров на территории ЦФО будет велик в апреле, июле и августе. В апреле ЧС могут произойти в западной части Орловской области, а также в Смоленской, Брянской, Курской и Белгородской областях. В июле пожары возможны в восточной части Ивановской и Ярославской областей и в Костромской области, а в августе — в Воронежской и Тамбовской областях.

Работники Авиалесоохраны отметили: высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что они непременно произойдут. Все зависит от соблюдения правил пожарной безопасности населением. По данным экспертов, 100% весенних и осенних пожаров возникают по вине людей, летом к человеческому фактору добавляются грозы. Кроме того, важна роль ранннего обнаружения пожаров. Лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится как ручным способом, так и с применением наземной и авиационной лесопожарной техники.

Контекст

В 2017 году число лесных и ландшафтных пожаров выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В 2017-м их произошло 14. Общая площадь возгорания увеличилась в 25 раз — до 155,55 га. Ландшафтных пожаров зарегистрировали около 1,2 тыс. — на 63% больше, чем в 2016 году (763). Общая площадь выросла за год в 4,8 раза.

Спасатели связали увеличение числа ландшафтных и лесных пожаров с установившейся в конце лета жаркой погодой и отсутствием дождей весной. Самые крупные ландшафтные пожары произошли в мае в Бобровском районе (в мае там сгорел 41 га лесной подстилки), в августе в Отрожке (два дня горела лесная подстилка), в Лисках (выгорело 109 га), Грибановском районе (на площади 240 га). Почти все крупные ЧП случились во вторую неделю августа, когда в регионе установили высший класс пожарной опасности.