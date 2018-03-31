Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Лавров: США готовят ЕС к применению ядерного оружия против РФ
3-летняя дочка Навки и Пескова дебютировала на ледовом шоу
Как правильно торговаться при покупке жилья: лайфхаки
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Песков прояснил ситуацию с возможной отставкой Тулеева
Грузия против РФ: высылка российского дипломата
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Генпрокуратура заинтересовалась «Уральскими пельменями» - СМИ
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Авиалесоохрана спрогнозировала лесные пожары в Воронежской области в августе

Сотрудники федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» разработали предварительный прогноз рисков ЧС в лесах России на апрель-сентябрь 2018 года. Помесячный прогноз опубликовали в пятницу, 30 марта. Судя по нему, максимальный риск лесных пожаров в Воронежской области возникнет в августе.

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты руководствовались анализом данных Гидрометцентра России, а также данных о горимости, полученных с помощью Информационной системы дистанционного мониторинга за 2000 — 2018 годы. Риск лесных пожаров на территории ЦФО будет велик в апреле, июле и августе. В апреле ЧС могут произойти в западной части Орловской области, а также в Смоленской, Брянской, Курской и Белгородской областях. В июле пожары возможны в восточной части Ивановской и Ярославской областей и в Костромской области, а в августе — в Воронежской и Тамбовской областях.

Работники Авиалесоохраны отметили: высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что они непременно произойдут. Все зависит от соблюдения правил пожарной безопасности населением. По данным экспертов, 100% весенних и осенних пожаров возникают по вине людей, летом к человеческому фактору добавляются грозы. Кроме того, важна роль ранннего обнаружения пожаров. Лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится как ручным способом, так и с применением наземной и авиационной лесопожарной техники.

Контекст

В 2017 году число лесных и ландшафтных пожаров выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В 2017-м их произошло 14. Общая площадь возгорания увеличилась в 25 раз — до 155,55 га. Ландшафтных пожаров зарегистрировали около 1,2 тыс. — на 63% больше, чем в 2016 году (763). Общая площадь выросла за год в 4,8 раза.

Спасатели связали увеличение числа ландшафтных и лесных пожаров с установившейся в конце лета жаркой погодой и отсутствием дождей весной. Самые крупные ландшафтные пожары произошли в мае в Бобровском районе (в мае там сгорел 41 га лесной подстилки), в августе в Отрожке (два дня горела лесная подстилка), в Лисках (выгорело 109 га), Грибановском районе (на площади 240 га). Почти все крупные ЧП случились во вторую неделю августа, когда в регионе установили высший класс пожарной опасности.

Подготовка к очередному пожароопасному сезону в Воронежской области началась еще в январе 2018 года. До его начала лесопожарные формирования укомплектуют противопожарным инвентарем, в регионе оборудуют подъездные пути к природным и искусственным водоемам, расположенным в лесной зоне, проверят готовность систем видеонаблюдения и организуют круглосуточную работу пункта диспетчерского управления. С организациями, которые примут участие в борьбе с лесными пожарами, заключат соглашения. В филиалах Воронежского лесопожарного центра сформируют мобильные группы патрулирования. Владельцы лесных участков установят шлагбаумы и создадут рвы, препятствующие несанкционированному въезду в леса, установят информационные стенды. Управление лесного хозяйства возьмет под контроль своевременную очистку леса от захламления горючими материалами. Тренировки по тушению лесных пожаров пройдут в регионе совместно с территориальными отделами МЧС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Воронеже ликвидируют Юго-Восточный филиал РЖД
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь