Батутный парк «Разгон» закрыли в Нижнем Новгороде после трагедии в Кемерове

С 27 марта 2018 года батутный парк «Разгон» в одном из нижегородских торговых центров закрылся на реконструкцию после трагических событий в Кемерове. Об этом сообщается в официальных группах парка в социальных сетях.

— Мы стараемся максимально заботиться о своих клиентах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего, — говорится в сообщении. — В связи с трагическими событиями последних дней мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Кстати, собственники парка сообщают, что все существующие купоны и сертификаты остаются действительными. При этом срок их действия будет продлен.