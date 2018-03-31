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17:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Батутный парк «Разгон» закрыли в Нижнем Новгороде после трагедии в Кемерове

С 27 марта парк находится на реконструкции.

С 27 марта 2018 года батутный парк «Разгон» в одном из нижегородских торговых центров закрылся на реконструкцию после трагических событий в Кемерове. Об этом сообщается в официальных группах парка в социальных сетях.

— Мы стараемся максимально заботиться о своих клиентах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего, — говорится в сообщении. — В связи с трагическими событиями последних дней мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Кстати, собственники парка сообщают, что все существующие купоны и сертификаты остаются действительными. При этом срок их действия будет продлен.

В то же время о закрытии других батутных парков в Нижнем Новгороде не сообщается.

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