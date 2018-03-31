В Красноярске на правом берегу закрыли торговый центр «Вавилон»
Торговый центр «Вавилон» на правом берегу Красноярска закрыли. Накануне там побывали представители службы судебных приставов и правоохранители.
Торговый центр «Вавилон» на правом берегу Красноярска закрыли. Накануне там побывали представители службы судебных приставов и правоохранители.
Корреспондент Sibnovosti.ru сегодня, 31 марта, побывала на улице Вавилова, 1 и сообщила, что оба входа и выхода 54-го строения опечатаны. Люди, подъехавшие к торговому центру за покупками, разворачиваются и уезжают.
«Есть ли внутри сотрудники, непонятно», — сообщила корреспондент Sibnovosti.ru.
О закрытии торгового центра решение суда было вынесено еще в 2016 году. В здании ТЦ в полном объеме не работает пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. Тогда собственники торгового комплекса здание не закрыли, они также не смогли договориться между собой.
На третьем этаже здания располагается легкоатлетический манеж «Атлетика». Здесь занимаются дети. Как сообщила Sibnovosti.ru сотрудник манежа, раз в 10−12 дней «Атлетика» проходит все пожарные проверки. Однако во всем здании такие проверки могут пройти далеко не все помещения.
Напомним, здание ТК «Вавилон», ранее принадлежащее шелковому комбинату и используемое как «Здание цеха № 5», введено в эксплуатацию еще в 1958 году. Сейчас там расположен торговый центр.
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