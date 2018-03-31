В Красноярске на правом берегу закрыли торговый центр «Вавилон»

Корреспондент Sibnovosti.ru сегодня, 31 марта, побывала на улице Вавилова, 1 и сообщила, что оба входа и выхода 54-го строения опечатаны. Люди, подъехавшие к торговому центру за покупками, разворачиваются и уезжают.



«Есть ли внутри сотрудники, непонятно», — сообщила корреспондент Sibnovosti.ru.



О закрытии торгового центра решение суда было вынесено еще в 2016 году. В здании ТЦ в полном объеме не работает пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. Тогда собственники торгового комплекса здание не закрыли, они также не смогли договориться между собой.