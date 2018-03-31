Движущийся по Сырдарье лед приближается к Аралу

По словам руководителя управления, на сегодняшний день нет угрозы подтопления прибрежных зон и населенных пунктов. В низовьях реки проведены укрепительные работы. Специалисты круглосуточно ведут наблюдение.
«По нашим прогнозам, сегодня 31 марта, к вечеру, лед дойдет до Аральского моря. Заторов льда нет. Были закреплены места установок дамб. А там, где толщина льда достигала 30−40 сантиметров, были проведены взрывные работы», — сообщил С. Сермагамбетов.
Напомним, 29 марта в Казалинском районе лед на Сырдарье прорвал дамбу, в результате чего оздоровительный лагерь «Шагала» был подтоплен.
По словам руководителя управления, в районе лагеря проводятся работы по откачке воды. «Территория лагеря в 2,9 гектара подтоплена. На данный момент проводятся работы по откачке воды. На ремонт лагеря выделены средства, в дальнейшем будет проведен капитальный ремонт», — сказал С. Сермагамбетов.
Автор: Әділет Қаңтарбаев.
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