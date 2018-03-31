Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте
Идентифицировано вещество, которым отравили Скрипаля
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси создало карту объектов с нарушениями пожарной безопасности

В первую очередь спасатель проверили развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры.

Источник: Комсомольская правда

На карту нанесли 334 объекта, где выявили нарушения за последнюю неделю.

Она создана в рамках разработки мобильного приложения «МЧС: помощь рядом». Каждый объект обозначен специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. При нажатии на маркер в меню справа можно увидеть перечень всех нарушений на объекте. Для корректного отображения карты и правого меню спасатели рекомендуют пользоваться картой на планшете, ноутбуке или стационарном компьютере, сообщает МЧС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Под Тулой столкнулись мусоровоз и пассажирский поезд: двое пострадали
Элла Памфилова попала на «Миротворец»
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь