МЧС Беларуси создало карту объектов с нарушениями пожарной безопасности
В первую очередь спасатель проверили развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры.
В первую очередь спасатель проверили развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры.
На карту нанесли 334 объекта, где выявили нарушения за последнюю неделю.
Она создана в рамках разработки мобильного приложения «МЧС: помощь рядом». Каждый объект обозначен специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. При нажатии на маркер в меню справа можно увидеть перечень всех нарушений на объекте. Для корректного отображения карты и правого меню спасатели рекомендуют пользоваться картой на планшете, ноутбуке или стационарном компьютере, сообщает МЧС.
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