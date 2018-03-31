МЧС Беларуси создало карту объектов с нарушениями пожарной безопасности

Она создана в рамках разработки мобильного приложения «МЧС: помощь рядом». Каждый объект обозначен специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. При нажатии на маркер в меню справа можно увидеть перечень всех нарушений на объекте. Для корректного отображения карты и правого меню спасатели рекомендуют пользоваться картой на планшете, ноутбуке или стационарном компьютере, сообщает МЧС.