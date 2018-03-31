Оператор Керченской переправы предупредил о сильном ветре

«1 апреля прогнозируется увеличение скорости ветра до 17−19 м/с. Работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям», — рассказали в дирекции.

В то же время крымский гидрометцентр отмечает, что погода в воскресенье на полуострове будет теплой: ночью ожидается +5…+10 градусов, днем — +16…+21.