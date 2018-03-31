Оператор Керченской переправы предупредил о сильном ветре
В воскресенье, 1 апреля, в Керченском проливе ожидается усиление ветра. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
В воскресенье, 1 апреля, в Керченском проливе ожидается усиление ветра. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
«1 апреля прогнозируется увеличение скорости ветра до 17−19 м/с. Работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям», — рассказали в дирекции.
В то же время крымский гидрометцентр отмечает, что погода в воскресенье на полуострове будет теплой: ночью ожидается +5…+10 градусов, днем — +16…+21.
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