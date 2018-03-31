Движение по Комендантскому проспекту ограничат до конца года

Источник: AP 2018

В ближайшие месяцы проехать по участку Комендантского проспекта между улицами Шаврова и Нижне-каменской будет непросто.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, участок этот — включая перекресток с Нижне-каменской улицей — будет частично закрыт для движения автомобилей. Ограничения вводятся надолго — до 31 декабря 2018 года!

Это связано со строительными работами по «протягиванию» Комендантского проспекта дальше на север, в сторону реки Каменки. Здесь стремительно появляются новые жилые комплексы, а инфраструктуры нет. Реконструкция Комендантского должна как раз закончится к январю.