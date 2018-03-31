Движение по Комендантскому проспекту ограничат до конца года
Это связано с реконструкцией магистрали.
Это связано с реконструкцией магистрали.
В ближайшие месяцы проехать по участку Комендантского проспекта между улицами Шаврова и
Как сообщает
Это связано со строительными работами по «протягиванию» Комендантского проспекта дальше на север, в сторону реки Каменки. Здесь стремительно появляются новые жилые комплексы, а инфраструктуры нет. Реконструкция Комендантского должна как раз закончится к январю.
Также в ГАТИ отметили, что с 2 апреля по 13 мая будет ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Косыгина и проспекта Наставников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.