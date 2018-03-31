Как «Аэрофлот» снизил ажиотаж на льготные авиабилеты?
Продажа льготных авиабилетов в города Дальнего Востока и центральной части России стартовала в Приморье 29 марта.
Продажа льготных авиабилетов в города Дальнего Востока и центральной части России стартовала в Приморье 29 марта.
«Аэрофлот» увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж 29 и 30 марта. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в
Если же перелет запланирован в течение ближайших семи дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток
Также, кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры», где билеты продаются без комиссионных сборов, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.
Стоимость льготных авиабилетов следующая:
Владивосток — Москва — Владивосток (в одну сторону 7 400 рублей);.
Владивосток — Новосибирск — Владивосток (в одну сторону 5 900 рублей);.
Хабаровск — Владивосток — Хабаровск (в одну сторону 1 800 рублей);.
Якутск — Владивосток — Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).
Отметим, в этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период до 1 декабря. Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Воспользоваться льготными авиаперелётами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее
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