Как «Аэрофлот» снизил ажиотаж на льготные авиабилеты? ...

Источник: РИА "Новости"

«Аэрофлот» увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, такая мера принята для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров. Так, по оценкам компании, первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления.

«Новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж 29 и 30 марта. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании “Аэрофлот”, либо в call-центре авиакомпании “Аврора”, либо у агентов», сообщили в авиакомпании.

Если же перелет запланирован в течение ближайших семи дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток тайм-лимит до оформления билета устанавливается на 2 часа.

Также, кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры», где билеты продаются без комиссионных сборов, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.

Напомним, продажа льготных авиабилетов в города Дальнего Востока и центральной части России стартовала в Приморье 29 марта. По информации краевого департаменте транспорта и дорожного хозяйства, жители могут приобрести билеты компании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву, Новосибирск, Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский по льготным ценам. Также субсидированные авиабилеты продает авиакомпания «Якутия» из Якутска во Владивосток и обратно.

Стоимость льготных авиабилетов следующая:

Владивосток — Москва — Владивосток (в одну сторону 7 400 рублей);.

Владивосток — Новосибирск — Владивосток (в одну сторону 5 900 рублей);.

Петропавловск-Камчатский — Владивосток — Петропавловск-Камчатский (в одну сторону 6 000 рублей);.

Хабаровск — Владивосток — Хабаровск (в одну сторону 1 800 рублей);.

Якутск — Владивосток — Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).