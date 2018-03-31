На Кубани 26 торгово-развлекательных центров проверили на пожарную безопасность

В Краснодаре первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко подвел итоги работы, которая проводится по поручению Вениамина Кондратьева. Пожарно-технические учения уже состоялись в 26 торгово-развлекательных комплексах, в тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники. Как отметил вице-губернатор, в ходе проверок был выявлен ряд недостатков, «которые надо устранить в кратчайшие сроки».



По словам руководителя краевого управления МЧС РФ Александра Тарарыкина, одним из самых слабых мест является плохая подготовка сотрудников охранных предприятий. Главный спасатель края заметил, что и система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья продумана плохо. Также на отдельных объектах допускается загромождение и хранение посторонних предметов у запасных выходов, зачастую отсутствует обозначение эвакуационных путей специальными знаками и световыми указателями, сообщает пресс-служба администрации Кубани. [news id=17965]



Как добавил Тарарыкин, 5 апреля руководство краевого МЧС встретится с представителями торгово-развлекательных центров региона «для обсуждения и детального разбора сложившейся ситуации».