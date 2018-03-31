На Кубани 26 торгово-развлекательных центров проверили на пожарную безопасность
В тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники.
В тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники.
В Краснодаре первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко подвел итоги работы, которая проводится по поручению Вениамина Кондратьева.
По словам руководителя краевого управления МЧС РФ Александра Тарарыкина, одним из самых слабых мест является плохая подготовка сотрудников охранных предприятий. Главный спасатель края заметил, что и система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья продумана плохо. Также на отдельных объектах допускается загромождение и хранение посторонних предметов у запасных выходов, зачастую отсутствует обозначение эвакуационных путей специальными знаками и световыми указателями, сообщает
Как добавил Тарарыкин, 5 апреля руководство краевого МЧС встретится с представителями
Андрей Алексеенко призвал продолжить работу с администрациями ТРК по вопросам организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении пожаров и ЧС.
Напомним, незапланированные проверки в
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