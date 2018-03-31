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11:26 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани 26 торгово-развлекательных центров проверили на пожарную безопасность

В тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко подвел итоги работы, которая проводится по поручению Вениамина Кондратьева. Пожарно-технические учения уже состоялись в 26 торгово-развлекательных комплексах, в тренировках были задействованы 600 человек и 72 единицы техники. Как отметил вице-губернатор, в ходе проверок был выявлен ряд недостатков, «которые надо устранить в кратчайшие сроки».

По словам руководителя краевого управления МЧС РФ Александра Тарарыкина, одним из самых слабых мест является плохая подготовка сотрудников охранных предприятий. Главный спасатель края заметил, что и система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья продумана плохо. Также на отдельных объектах допускается загромождение и хранение посторонних предметов у запасных выходов, зачастую отсутствует обозначение эвакуационных путей специальными знаками и световыми указателями, сообщает пресс-служба администрации Кубани. [news id=17965]

Как добавил Тарарыкин, 5 апреля руководство краевого МЧС встретится с представителями торгово-развлекательных центров региона «для обсуждения и детального разбора сложившейся ситуации».

Андрей Алексеенко призвал продолжить работу с администрациями ТРК по вопросам организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении пожаров и ЧС.

Напомним, незапланированные проверки в торгово-развлекательных центрах Кубани прошли после трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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