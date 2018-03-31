К ЧМ-2018 в Калининграде продлят улицу Железнодорожную

Новую дорогу будут использовать для подъезда к тренировочной площадке на стадион «Локомотив».
Ирина Аксёнова, корреспондент:
— Эстакадный мост в Калининграде готовят к ремонту. Дорожники уже нанесли временную разметку. Из-за этого проезжая часть сузилась. Движение транспорта изменилось — машины и автобусы едут по трамвайным путям.
Ремонт правой полосы по направлению в центр города начнут с 3 апреля. Дорожники залатают ямы, отремонтируют оголившиеся деформационные швы и заменят верхний слой асфальта. Водители уже ждут дорожного обновления.
К середине мая в Калининграде планируют построить и продолжение улицы Железнодорожной. Этот участок позволит водителям проехать напрямую с Киевской на Аллею Смелых. Магистрали соединят через переулок Парковый.
Владимир Свинцов, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»:
— Прежде всего, эта дорога предназначена для обеспечения мероприятий по Чемпионату мира по футболу. Это тренировочный стадион здесь, тренировочная площадка. Мы обязаны обеспечить сюда нормальный подъезд.
Но прежде, чем построить дорогу, подрядчик должен переложить теплотрассу, которая сейчас проходит над землёй. Сети обеспечивают теплом около 100 домов. На строительство дороги выделено 65 миллионов рублей. Заложены средства и на компенсационное озеленение. В счёт вырубленных деревьев высадят молодые ивы и барбарисы.
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