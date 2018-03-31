К ЧМ-2018 в Калининграде продлят улицу Железнодорожную

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Новую дорогу будут использовать для подъезда к тренировочной площадке на стадион «Локомотив».

Ирина Аксёнова, корреспондент:

— Эстакадный мост в Калининграде готовят к ремонту. Дорожники уже нанесли временную разметку. Из-за этого проезжая часть сузилась. Движение транспорта изменилось — машины и автобусы едут по трамвайным путям.

Ремонт правой полосы по направлению в центр города начнут с 3 апреля. Дорожники залатают ямы, отремонтируют оголившиеся деформационные швы и заменят верхний слой асфальта. Водители уже ждут дорожного обновления.

К середине мая в Калининграде планируют построить и продолжение улицы Железнодорожной. Этот участок позволит водителям проехать напрямую с Киевской на Аллею Смелых. Магистрали соединят через переулок Парковый.

Владимир Свинцов, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»:

— Прежде всего, эта дорога предназначена для обеспечения мероприятий по Чемпионату мира по футболу. Это тренировочный стадион здесь, тренировочная площадка. Мы обязаны обеспечить сюда нормальный подъезд.