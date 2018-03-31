В Молдове создадут Нацагентство по безопасности дорожного движения
Сократить количество аварий на дорогах нашей страны хотят власти. Для этого будет создано Национальное агентство по безопасности дорожного движения.
Сократить количество аварий на дорогах нашей страны хотят власти. Для этого будет создано Национальное агентство по безопасности дорожного движения.
Вопрос обсуждали в рамках платформы парламентского контроля над безопасностью дорожного движения, которая собралась по инициативе спикера Андриана Канду.
«Думаю, что этому агентству передадут много полномочий, что позволит не только достигать результатов, но и оправдает затраты на его содержание», — cказал председатель парламента Андриан Канду.
«Над созданием этого агентства начнем работать уже в этом году. Если по
Генеральный инспекторат полиции поддерживает инициативу.
«Мы приветствуем создание национального института, которое будет отвечать за разработку и реализацию политики в области безопасности дорожного движения. Основная задача — информирование и предотвращение ДТП», — cообщил глава ГИП Александр Пынзарь.
В этом контексте в Министерстве образования заявили, что в школах также будут проводить уроки, посвященные правильному поведению на дорогах.
«Мы введем новый предмет о личностном развитии и в его рамках будет отдельная тема о безопасности», — заявила госсекретарь министерства образования Анджела Куташевич.
Андриана Канду стал послом безопасности дорожного движения в прошлом году. По данным статистики, в 2017-ом зарегистрировали более 2,5 тыс.
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