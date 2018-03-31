В Молдове создадут Нацагентство по безопасности дорожного движения

Вопрос обсуждали в рамках платформы парламентского контроля над безопасностью дорожного движения, которая собралась по инициативе спикера Андриана Канду. «Думаю, что этому агентству передадут много полномочий, что позволит не только достигать результатов, но и оправдает затраты на его содержание», — cказал председатель парламента Андриан Канду.

«Над созданием этого агентства начнем работать уже в этом году. Если по какой-то причине этого не произойдет, у нас есть запасной план — мы можем временно передать полномочия Национальному агентству автотранспорт, и параллельно будем разрабатывать правовую часть, необходимую для создания Агентства», — cообщил госсекретарь министерства инфраструктуры Анатолий Усатый.



Генеральный инспекторат полиции поддерживает инициативу.



«Мы приветствуем создание национального института, которое будет отвечать за разработку и реализацию политики в области безопасности дорожного движения. Основная задача — информирование и предотвращение ДТП», — cообщил глава ГИП Александр Пынзарь.



В этом контексте в Министерстве образования заявили, что в школах также будут проводить уроки, посвященные правильному поведению на дорогах.



«Мы введем новый предмет о личностном развитии и в его рамках будет отдельная тема о безопасности», — заявила госсекретарь министерства образования Анджела Куташевич.



Андриана Канду стал послом безопасности дорожного движения в прошлом году. По данным статистики, в 2017-ом зарегистрировали более 2,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых примерно 300 человек погибли и около 3 тыс. получили травмы.