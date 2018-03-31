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13:23 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре запустили систему АСУДД

Она помогает регулировать автомобильный поток.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре на городских дорогах завершен первый этап пусконаладки системы АСУДД, об этом в своем твиттере сообщили специалисты компании. Установлены и функционируют контроллеры, камеры и детекторы, запрограммирована и прошла первичную настройку и отладку вся система.

«По данным с видеокамер и от своих коллег видим положительные изменения в дорожной ситуации. Уменьшилась пробка с улицы Советской Армии при подъезде к Московскому шоссе в обоих направлениях. Московское шоссе перестало стоять с утра в город с улицы Ново-Вокзальной. Улицы Авроры и Потапова -движение из города вечером стало свободнее», — рассказали о первых результатах сотрудники компании.

Работа по ведению системы и оптимизации трафика ведется, и будет продолжаться в дальнейшем. От автовладельцев ждут обратной связи.

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