В Самаре запустили систему АСУДД
Она помогает регулировать автомобильный поток.
Она помогает регулировать автомобильный поток.
В Самаре на городских дорогах завершен первый этап пусконаладки системы АСУДД, об этом в своем твиттере сообщили специалисты компании. Установлены и функционируют контроллеры, камеры и детекторы, запрограммирована и прошла первичную настройку и отладку вся система.
«По данным с видеокамер и от своих коллег видим положительные изменения в дорожной ситуации. Уменьшилась пробка с улицы Советской Армии при подъезде к Московскому шоссе в обоих направлениях. Московское шоссе перестало стоять с утра в город с улицы
Работа по ведению системы и оптимизации трафика ведется, и будет продолжаться в дальнейшем. От автовладельцев ждут обратной связи.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.