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15:06 (мск), источник: Sputnik.by

Ливянт: в июне нас ждет огромное количество конфликтов в каждой гимназии

Учитель высшей категории, известный репетитор Евгений Ливянт высказал радио Sputnik Беларусь свое мнение о том, как изменится учебный процесс в белорусских гимназиях в новом учебном году и какие еще перемены ждут белорусскую систему образования в целом.

Источник: Sputnik.by

Экзамены в белорусских гимназиях в новом учебном году сохранятся, но только в старших классах. Для поступления на свободные места в десятые и одиннадцатые классы гимназий учащимся нужно будет сдавать два экзамена, соответствующее решение приняло Министерство образования Беларуси.

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Ранее в начале 2018 года президентом Беларуси Александром Лукашенко были отменены вступительные экзамены в пятые классы гимназий, теперь учеников туда будут набирать в соответствии с пропиской.

Учитель высшей категории, владелец образовательного центра, известный репетитор Евгений Ливянт опасается, что белорусские гимназии на переходном этапе могут оказаться в ситуации хаоса. Свои опасения собеседник радио Sputnik Беларусь объясняет следующим образом:

«Я часто привожу в пример 29-ю гимназию — одну из лучших в Минске. Восемь четвертых классов и четыре пятых. Сейчас понятно, что все пойдут в пятый класс. И как будут отбирать, если отбор запрещен? Значит, неизбежно введение второй смены, потому что школа не резиновая. Но вторая смена в гимназиях запрещена Кодексом об образовании, а пятым классам нормами СанПиНа запрещено учиться во вторую смену. Как это будет регулироваться — учителя, директора, завучи и родители спорят между собой. Это просто бурлящий котел, и крышку, я думаю, сорвет ближе к июню», — рассказывает Ливянт.

По словам репетитора, ответственность за разрешение ситуации с переходом учеников из 4-х в 5-е классы возложена на директоров образовательных учреждений и администрации районов.

«Они тоже не знают, что с этим делать. И думаю, что в конце мая — начале июня нас ждет огромное количество конфликтов в каждой гимназии, и чем лучше гимназия, тем их будет больше», — отмечает репетитор.

Полную версию беседы с учителем высшей категории, владельцем образовательного центра, известным репетитором Евгением Ливянтом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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