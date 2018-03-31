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19:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре появилась новая скульптура «Кино»

Ее разместили на площади перед кинотеатром «Болгария».

Источник: Комсомольская правда

31 марта в краевой столице на Всекубанском субботнике установили новую скульптуру «Кино». Она появилась на площади перед кинотеатром «Болгария» по улице Ставропольской.

Скульптура состоит из элементов, связанных со съемочным процессом, а именно — ретрокинокамеры, режиссерского кресла, кинохлопушки и рупора.

— Они выполнены из бронзы и других металлов. Общий вес композиции — 512 кг, — рассказали «Комсомольской правде"-Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

В монтаже скульптурной композиции принял участие и глава Краснодара Евгений Первышов. Во время работ он дал поручение продумать и оформить территорию вокруг новой статуи.

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