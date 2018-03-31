«Голубая Луна»: 31 марта произойдет второе полнолуние за месяц

Это термин не означает цвет спутника, а уникальность подобного явления — полнолуние будет вторым за месяц.



Еще реже такие явления происходят два раза в год, что и произошло в 2018 — первый раз такое событие случилось 31 января. Следующий раз этот феномен повторится лишь спустя три года, в октябре 2020-ого.