Тестовый запуск фейерверка ко Дню города состоится 1 апреля
Как говорится в материалах на портале администрации Нижнего Новгорода, подписано постановление «О временном прекращении движения транспорта по
Как говорится в материалах на портале администрации Нижнего Новгорода, подписано постановление «О временном прекращении движения транспорта по
Согласно информации, тестовый фейерверк назначен на 1 апреля. Для его проведения с 22:30 до 23:00 будет перекрыто движение транспорта по
Кроме того, с 18:00 будет введён запрет на парковку в зоне проведения мероприятий. В частности, МКУ «Центр организации дорожного движения» совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду с этого времени поручено проведение эвакуации транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий.
Напомним, стоимость художественного оформления Нижнего Новгорода ко Дню победы и Дню города составит около 8 млн. рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.