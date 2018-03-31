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17:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Тестовый запуск фейерверка ко Дню города состоится 1 апреля

Как говорится в материалах на портале администрации Нижнего Новгорода, подписано постановление «О временном прекращении движения транспорта по Нижне-Волжской набережной в городе Нижнем Новгороде в связи с тестовым запуском фейерверка, приуроченного к празднованию Дня города-2018».

Источник: AP 2018

Согласно информации, тестовый фейерверк назначен на 1 апреля. Для его проведения с 22:30 до 23:00 будет перекрыто движение транспорта по Нижне-Волжской набережной от улицы Широкой до Георгиевского съезда.

Кроме того, с 18:00 будет введён запрет на парковку в зоне проведения мероприятий. В частности, МКУ «Центр организации дорожного движения» совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду с этого времени поручено проведение эвакуации транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий.

Напомним, стоимость художественного оформления Нижнего Новгорода ко Дню победы и Дню города составит около 8 млн. рублей.

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