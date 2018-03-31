Открытие театра «Вера» в Нижнем Новгороде перенесено по итогам проверки после трагедии в Кемерове

Как сообщает департамент строительства администрации Нижнего Новгорода, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в готовящемся к открытию детском театре «Вера» прошла внеплановая проверка инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

По итогам проверки к застройщику возник ряд замечаний. В настоящее время они устраняются.

Согласно информации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет оформлен после получения положительного заключения, что должно произойти ориентировочно к 13 апреля.

Дата торжественного открытия в связи с данными обстоятельствами не определена.