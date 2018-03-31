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17:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Открытие театра «Вера» в Нижнем Новгороде перенесено по итогам проверки после трагедии в Кемерове

Первый спектакль должен был состояться 15 апреля.

Как сообщает департамент строительства администрации Нижнего Новгорода, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в готовящемся к открытию детском театре «Вера» прошла внеплановая проверка инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

По итогам проверки к застройщику возник ряд замечаний. В настоящее время они устраняются.

Согласно информации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет оформлен после получения положительного заключения, что должно произойти ориентировочно к 13 апреля.

Дата торжественного открытия в связи с данными обстоятельствами не определена.

Напомним, первый спектакль в обновлённом театре «Вера» в Нижнем Новгороде должен был состояться 15 апреля.

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