Открытие театра «Вера» в Нижнем Новгороде перенесено по итогам проверки после трагедии в Кемерове
Первый спектакль должен был состояться 15 апреля.
Первый спектакль должен был состояться 15 апреля.
Как сообщает департамент строительства администрации Нижнего Новгорода, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в готовящемся к открытию детском театре «Вера» прошла внеплановая проверка инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.
По итогам проверки к застройщику возник ряд замечаний. В настоящее время они устраняются.
Согласно информации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет оформлен после получения положительного заключения, что должно произойти ориентировочно к 13 апреля.
Дата торжественного открытия в связи с данными обстоятельствами не определена.
Напомним, первый спектакль в обновлённом театре «Вера» в Нижнем Новгороде должен был состояться 15 апреля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.