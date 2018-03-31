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17:26 (мск), источник: Kapital.kz

Зарегистрировать свои мобильные телефоны необходимо до конца года

Казахстанцам необходимо будет зарегистрировать свои мобильные телефоны до конца года. В данный момент проводятся работы по внесению соответствующих поправок в действующие правила регистрации абонентских устройств, сообщает 24.kz.

Источник: Kapital.kz

Регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане ввели еще в 2016 году для усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом. Практика показала, что сам по себе идентификатор устройства не позволяет определить владельца. Именно для этого персональный телефон необходимо будет зарегистрировать на свой ИИН.

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«Это делается для того, чтобы облегчить работу органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, поиск похищенных телефонов, поиск и раскрытие преступлений. То есть если у вас фактически зарегистрирован ваш телефон, а завтра вы его потеряли или его украли у вас, вы пишите заявление, и фактически правоохранительные органы по IMEI-коду смогут его найти», — пояснил заместитель председателя Комитета МИК РК.

Оформить IMEI-код возможно будет в офисах операторов сотовой связи или в личном кабинете абонента. Таким образом, в общей базе данных номер мобильного телефона будет связан с ИИН и IMEI-кодом. По словам экспертов, сейчас разрабатываются удобные правила регистрации, для того чтобы не создавать ажиотаж.

«Во главу угла как раз ставится сам абонент. Поэтому делается всё для того, чтобы абонент сам практически никуда не ходил. Если все данные об абоненте у оператора сотовой связи корректные, то такому абоненту беспокоиться не о чем. То есть регистрация пройдет фактически автоматически», — рассказал Виталий Ярошенко.

Если абонент захочет продать свое устройство, то перерегистрировать его на другого человека можно будет так же, не выходя из дома. Собранные сведения об абонентах будут храниться в единой базе данных государственной радиочастотной службы. В Министерстве информации и коммуникаций сообщили, что в следующем году абонентам с незарегистрированным IMEI-кодом телефона услуги сотовой связи оказываться не будут.

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