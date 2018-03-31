Зарегистрировать свои мобильные телефоны необходимо до конца года

Источник: Kapital.kz

Регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане ввели еще в 2016 году для усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом. Практика показала, что сам по себе идентификатор устройства не позволяет определить владельца. Именно для этого персональный телефон необходимо будет зарегистрировать на свой ИИН.

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«Это делается для того, чтобы облегчить работу органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, поиск похищенных телефонов, поиск и раскрытие преступлений. То есть если у вас фактически зарегистрирован ваш телефон, а завтра вы его потеряли или его украли у вас, вы пишите заявление, и фактически правоохранительные органы по IMEI-коду смогут его найти», — пояснил заместитель председателя Комитета МИК РК.

Оформить IMEI-код возможно будет в офисах операторов сотовой связи или в личном кабинете абонента. Таким образом, в общей базе данных номер мобильного телефона будет связан с ИИН и IMEI-кодом. По словам экспертов, сейчас разрабатываются удобные правила регистрации, для того чтобы не создавать ажиотаж.

«Во главу угла как раз ставится сам абонент. Поэтому делается всё для того, чтобы абонент сам практически никуда не ходил. Если все данные об абоненте у оператора сотовой связи корректные, то такому абоненту беспокоиться не о чем. То есть регистрация пройдет фактически автоматически», — рассказал Виталий Ярошенко.