«Это должно стать традицией»: в Кишинёве улицы вымыли от грязи
Мэрия Кишинёва начала очищать столичные улицы от грязи, которая осталась от растаявшего снега.
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Мэрия Кишинёва начала очищать столичные улицы от грязи, которая осталась от растаявшего снега.
«Вымытые улицы в Кишинёве. Это должно стать традицией», — написала на своей страничке в социальных сетях и.о. мэра Сильвия Раду.
Напомним, градоначальница пообещала, что улицы будут очищать от грязи столько раз, сколько потребуется.
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