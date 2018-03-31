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14:09 (мск), источник: Publika.md

«Это должно стать традицией»: в Кишинёве улицы вымыли от грязи

Мэрия Кишинёва начала очищать столичные улицы от грязи, которая осталась от растаявшего снега.

Источник: Publika.md

«Вымытые улицы в Кишинёве. Это должно стать традицией», — написала на своей страничке в социальных сетях и.о. мэра Сильвия Раду.

Напомним, градоначальница пообещала, что улицы будут очищать от грязи столько раз, сколько потребуется.

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