Кто в Ростове останется без света: график отключений на апрель

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так, каждый день со 2 по 6 апреля с 9:00 до 17:00 свет будут отключать по адресам: ул. Бакланова, 8; ул. 2-я Володарского, 185−233; ул. Дубовского, 17−27 и 42; пер. Думчева, 7, 10−12; ул. 1-я Круговая, 92; ул. Кузнечная, 252−336 и 273−441; пер. Лосева, 8−10; ул. Магнитогорская, 101−109 и 176−196; ул. Минаева, 29−55 и 30−54; ул. Портовая, 250−334; пер. 1-й Поселковый, 12−14; пер. 2-й Поселковый, 11−13 и 44−50; пер. Туроверова, 17−19; ул. Андрея Сладкова, 39−79 и 94−194; ул. Быковского, 2−48; ул. Манежная, 62−94 и 69−103; ул. Мичуринская, 1−25; ул. Петрозаводская, 1−25 и 2−26; ул. Рижская, 63−95 и 68−114; ул. Содружества, 2−30; ул. Череповецкая, 47−79 и 48−80.

Со 2 по 22 апреля каждый день 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: пер. Белостокский, 48, 48а; ул. Белостокская, 23−29; пер. Ботанический Спуск, 3; ул. Лесопарковая, 13−17 и 20−54; ул. Родниковая, 3−17 и 14−54.

Во вторник, 3 апреля, света не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Благодатная, 122−152 и 129−161; ул. Зорге, 42; ул. Калинина, 145−195/38 и 160−194; ул. Кустанайская, 81−113 и 82−108; ул. Миллеровская, 66−108 и 73−129; ул. Петрозаводская, 26−90 и 27−87; ул. Развилинская, 81−107 и 82−114; ул. Смоленская, 75−101 и 82−108; ул. Содружества, 21−27 и 50−60; ул. Толмачева, 79−117 и 92−126.

4 апреля электричество отключат с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 1-я Майская, 12−28 и 13−23; ул. Советская, 9−25; ул. 18-я линия, 2; ул. 14-я линия, 2−16 и 1−7; ул. 16-я линия, 2−14 и 1−9; ул. Акмолинская, 75−95 и 82−102; ул. Лесопарковая, 147−165 и 170−186; ул. Мечетинская, 78−98 и 81−105; ул. Петрозаводская, 95−119, 100; ул. Чукотская, 33−93 и 40−100.

Также с 9:00 до 17:00 света не будет и 5 апреля. Адреса, где в это время отключат электричество: ул. Налбандяна, 79−95 и 72−84; ул. Ченцова, 92−104, 31; ул. 4-я линия, 36−82 и 41−87; ул. 6-я линия, 38−86 и 29−73; пер. Араратский, 14−44 и 19−45; пер. Вишневый, 1−9 и 2−8; ул. Еременко, 12−20; ул. Мадояна, 110−136 и 139−187; ул. Макарова, 20−52 и 53−71; ул. Мичуринская, 106−172 и 159−201; ул. Объединения, 1−23 и 2−24; ул. Одесская, 1−45 и 2−46; пер. Петропавловский, 1−11 и 2−12; ул. Предботаническая, 1−23; ул. Сормовская, 1−23 и 2−14; пер. Урупский, 1−13 и 2−14; пер. Урюпинский 9, 2−10; ул. Челябинский, 2−22 и 1−21; ул. Красносельская, 84−90 и 85−91; ул. Лесопарковая, 80/90 и 90/80; пер. Снеговой, 3−25 и 46−68; пер. Сортовой, 47−73 и 56−78; пер. Танковый, 1−11 и 2−12; ул. Томская, 1−31 и 4−28.

6 апреля света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам: пер. Араратский 2, 2а, 2б — 12; ул. Белостокская, 26−42 и 29−31, 31а; ул. Еременко, 24−30 и 31а; ул. Объединения, 25−43 и 26−44; ул. Содружества, 100.