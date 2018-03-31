На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В период с 18:00 31 марта до 18:00 3 апреля в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, сообщает
В период с 18:00 31 марта до 18:00 3 апреля в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, сообщает
Жителей и гостей края предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
«01» — единый номер пожарных и спасателей;.
«101» — единый номер пожарных и спасателей;.
8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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