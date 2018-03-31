Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Почти половина генетических тестов могут врать
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Заколдованный круг: США готовят «ответные меры» на ответ России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
19:52 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В период с 18:00 31 марта до 18:00 3 апреля в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: Кубань 24

Жителей и гостей края предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» — единый номер пожарных и спасателей;.

«101» — единый номер пожарных и спасателей;.

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как пойти служить в армию по контракту
Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета
Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии
Биологи из Канады решили «загадку» курицы и яйца
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Бизнесмена арестовали по делу о хищении 2,5 млрд рублей из казны
В России подсчитали состоятельных граждан
В США аллигатор предсказывает пол будущего ребенка
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь