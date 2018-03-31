Китайские ученые разрабатывают радар для отслеживания москитов

По данным издания, новый прибор будет улавливать звуки взмахов крыльев москита на расстоянии около двух километров. Как сообщил газете исследователь, принимающий участие в разработке, но пожелавший сохранить анонимность, в тестировании радара задействованы «секретные технологии», которые используются Китаем в оборонной сфере. Прототип устройства уже проходит испытания в оборонной лаборатории Пекинского технологического института (BIT).
«Распознание и слежение за отдельными целями размером с москита больше не относится к области научной фантастики. Вообще-то мы уже очень близко к выводу этой технологии из лаборатории и ее использованию для спасения жизней», — рассказал изданию неназванный собеседник.
Как пишет газета, современные военные радары способны улавливать эхо малых объектов на большом расстоянии. К примеру, американская противоракетная система «X-band radar» может распознавать объект размером с бейсбольный мяч на расстоянии 4 тысяч километров.
Китай располагает аналогичными устройствами в оборонной сфере, однако некоторые ученые полагают, что данные военные технологии можно использовать и в борьбе с москитами. Так, в конце прошлого года центральное правительство Китая выделило около 12,9 миллиона долларов на создание полноценного радара для отслеживания опасных насекомых.
Издание отмечает, что москиты являются разносчиками многочисленных опасных болезней, в том числе вируса Зика, и от укусов этих насекомых в общей сложности погибло больше людей, чем в результате всех вместе взятых войн. По данным Всемирной организации здравоохранения, от укусов москитов ежегодно умирает более одного миллиона людей.
По словам профессора и специалиста по насекомым Китайского сельскохозяйственного университета Пекина Лю Синьюэ, новый радар станет «высокоточным оружием в нашей войне против самого смертоносного создания на Земле». «Устройство позволит спасти миллионы жизней», — подчеркнул ученый.
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