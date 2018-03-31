В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник
Александр Шадриков призвал глав районов и городов обеспечить приведение в порядок дворовых территорий, детских площадок.
Александр Шадриков призвал глав районов и городов обеспечить приведение в порядок дворовых территорий, детских площадок.
1 апреля в Республике Татарстан стартует традиционный
Уже сегодня муниципалитеты, министерства, ведомства и надзорные органы проводят соответствующую подготовку, сказал министр.
«В первые дни двухмесячника нам следует максимально выявлять фиксировать основную массу мест несанкционированного складирования мусора, чтобы у муниципалитетов и собственников земельных участков была возможность их оперативно ликвидировать до майских праздников», — отметил Александр Шадриков.
С целью выявить нарушения планируется организовать авиаоблеты, провести комиссионные объезды полос отвода железной дороги и прилегающей к ней территории, вести активную работу с населением, сказал глава ведомства.
Министр также призвал глав районов и городов обеспечить приведение в порядок дворовых территорий, детских площадок, частного жилого сектора, гаражных кооперативов, очистку мест массового отдыха граждан.
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