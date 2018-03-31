В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Источник: РИА "Новости"

1 апреля в Республике Татарстан стартует традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и муниципальных районов, заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на республиканском совещании в Доме Правительства РТ под председательством и. о. Президента РТ Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уже сегодня муниципалитеты, министерства, ведомства и надзорные органы проводят соответствующую подготовку, сказал министр.

«В первые дни двухмесячника нам следует максимально выявлять фиксировать основную массу мест несанкционированного складирования мусора, чтобы у муниципалитетов и собственников земельных участков была возможность их оперативно ликвидировать до майских праздников», — отметил Александр Шадриков.

С целью выявить нарушения планируется организовать авиаоблеты, провести комиссионные объезды полос отвода железной дороги и прилегающей к ней территории, вести активную работу с населением, сказал глава ведомства.