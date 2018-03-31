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18:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

Зрителей воронежского Цирка эвакуировали во время представления из-за пожарной тревоги

Спасатели отметили, что тактические учения прошли успешно.

Источник: РИА "Новости"

Зрителей воронежского Цирка эвакуировали по тревоге во время представления в субботу, 31 марта. Как пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области, это были совместные пожарно-тактические учения спасателей и работников Цирка.

Эвакуацию зрителей провели во время представления, начавшегося в 12.00. Их заранее предупредили, что после последнего номера, перед антрактом, объявят пожарную тревогу. Это сделали, чтобы не срывать представление, пояснил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов. Эвакуировать взрослых и детей спасателям удалось всего за три минуты.

Из-за трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, в Воронежской области 27 марта начались и продлятся до середины апреля проверки пожарной безопасности торговых центров и других мест массового скопления людей. Особое внимание специалисты будут уделять наличию и исправности систем пожаротушения, оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения.

Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Президент Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.

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