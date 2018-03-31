Зрителей воронежского Цирка эвакуировали во время представления из-за пожарной тревоги
Спасатели отметили, что тактические учения прошли успешно.
Спасатели отметили, что тактические учения прошли успешно.
Зрителей воронежского Цирка эвакуировали по тревоге во время представления в субботу, 31 марта. Как пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области, это были совместные
Эвакуацию зрителей провели во время представления, начавшегося в 12.00. Их заранее предупредили, что после последнего номера, перед антрактом, объявят пожарную тревогу. Это сделали, чтобы не срывать представление, пояснил руководитель
Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Президент Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.
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