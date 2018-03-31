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19:28 (мск), источник: Фонтанка

«Горьковская» вернулась к обычному режиму работы

Час потребовался специалистам на устранение технической неисправности эскалатора на станции метро «Горьковская» в Петербурге днём 31 марта.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в подземке, с 13:55 станцию открыли на вход. Для пассажиров доступны два эскалатора.

До 7 мая на «Горьковской» продолжается капитальный ремонт третьего эскалатора.

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