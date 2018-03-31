«Горьковская» вернулась к обычному режиму работы
Час потребовался специалистам на устранение технической неисправности эскалатора на станции метро «Горьковская» в Петербурге днём 31 марта.
Час потребовался специалистам на устранение технической неисправности эскалатора на станции метро «Горьковская» в Петербурге днём 31 марта.
Как сообщили в подземке, с 13:55 станцию открыли на вход. Для пассажиров доступны два эскалатора.
До 7 мая на «Горьковской» продолжается капитальный ремонт третьего эскалатора.
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