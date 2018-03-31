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20:14 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане синоптики предупредили о сильном ветре и скорой метели

При этом во многих районах будет плюсовая температура.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 30% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Prokazan.ru

В Татарстане завтра, 1 апреля, ожидается метель и сильный ветер, об этом сегодня предупредили в Гидрометцентре РТ.

 — 1 апреля местами по РТ (преимущественно на юге и востоке территории) ожидается сильный юго-западный ветер до 15−18 м/с, в отдельных районах метель, — говорится в предупреждении.

При этом минимальные температуры воздуха ночью составят -1..-6 градусов, на востоке до -10 градусов. Максимальные температуры воздуха днем -1..+3 градусов.

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