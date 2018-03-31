В Татарстане синоптики предупредили о сильном ветре и скорой метели
При этом во многих районах будет плюсовая температура.
При этом во многих районах будет плюсовая температура.
В Татарстане завтра, 1 апреля, ожидается метель и сильный ветер, об этом сегодня предупредили в Гидрометцентре РТ.
— 1 апреля местами по РТ (преимущественно на юге и востоке территории) ожидается сильный
При этом минимальные температуры воздуха ночью составят -1..-6 градусов, на востоке до -10 градусов. Максимальные температуры воздуха днем -1..+3 градусов.
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