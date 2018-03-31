В Татарстане синоптики предупредили о сильном ветре и скорой метели

Источник: Prokazan.ru

В Татарстане завтра, 1 апреля, ожидается метель и сильный ветер, об этом сегодня предупредили в Гидрометцентре РТ.

— 1 апреля местами по РТ (преимущественно на юге и востоке территории) ожидается сильный юго-западный ветер до 15−18 м/с, в отдельных районах метель, — говорится в предупреждении.