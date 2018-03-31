Прокуратура и сотрудники пожнадзора нашли нарушения в 11 торговых центрах Иркутской области
После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово, где погибли 64 человека, начались проверки в торговых центрах по всей стране, в том числе и в Иркутске.
После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово, где погибли 64 человека, начались проверки в торговых центрах по всей стране, в том числе и в Иркутске.
К 31 марта органы прокуратуры и сотрудников государственного пожарного надзора обошли уже 25 развлекательных комплексов Приангарья. О результатах пока говорить рано, проверки будут идти до 16 апреля. Пока можно сказать только в целом о ситуации. Проверяющие нашли нарушения на 11 объектах из 25. Нарушения самые разные — от несоответствующих огнетушителей до не работающей системы автоматики дверей.
— Каждый объект, будь то крупный развлекательный центр, или небольшой торговый дом с детской игровой комнатой, требует максимального внимания, — говорит ВрИО заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов. — Только на обследование здания уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому, о результатах говорить преждевременно. Однако большая часть выявленных нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Несмотря на это, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объекта, будут привлечены к административной ответственности.
Корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске еще до старта проверок сами прошлись по ТРЦ и тоже
Наши читатели тоже могут помочь. Если вам стали известны факты нарушений требований пожарной безопасности со стороны администрации
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