Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Школа дискриминирует «сов»
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: эксперт рассказал, как в США боятся ответного удара РФ
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура и сотрудники пожнадзора нашли нарушения в 11 торговых центрах Иркутской области

После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово, где погибли 64 человека, начались проверки в торговых центрах по всей стране, в том числе и в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

К 31 марта органы прокуратуры и сотрудников государственного пожарного надзора обошли уже 25 развлекательных комплексов Приангарья. О результатах пока говорить рано, проверки будут идти до 16 апреля. Пока можно сказать только в целом о ситуации. Проверяющие нашли нарушения на 11 объектах из 25. Нарушения самые разные — от несоответствующих огнетушителей до не работающей системы автоматики дверей.

Видео
Здание сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» снесут по причине аварийности

— Каждый объект, будь то крупный развлекательный центр, или небольшой торговый дом с детской игровой комнатой, требует максимального внимания, — говорит ВрИО заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов. — Только на обследование здания уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому, о результатах говорить преждевременно. Однако большая часть выявленных нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Несмотря на это, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объекта, будут привлечены к административной ответственности.

Корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске еще до старта проверок сами прошлись по ТРЦ и тоже кое-что нашли. На дверях эвакуационных выходов красовались навесные замки, сами проходы были заставлены коробками и корзинами. Естественно, об этих нарушениях мы сообщили, куда следует. После все убрали. Остается надеяться, что и со временем, когда хоть немного стихнет боль после трагедии в Кемерове, владельцы и сотрудники торговых центров будут всегда готовы к подобным проверкам. А пока мы продолжим инспектировать вместе с сотрудниками прокуратуры и МЧС моллы.

Наши читатели тоже могут помочь. Если вам стали известны факты нарушений требований пожарной безопасности со стороны администрации торгово-развлекательного центра, сообщите об этом на сайт Главного управления МЧС России по Иркутской области или по Единому телефону доверия 8 (3952) 399−999.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Екатеринбурге фанаты подрались на концерте Ольги Бузовой
10 городов в России и за границей, куда дешевле всего слетать в апреле
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Бизнесменов заподозрили в хищениях 752 млн рублей из бюджета
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
В России подсчитали состоятельных граждан
Какая наука стоит за сверхъестественными способностями
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
Спорт
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь