В Волгограде с 1 апреля стартует сезон ярмарок

Источник: РИАЦ

В ходе инспекции комиссия оценит насколько благоустроены торговые места, наличие санузлов и мест для сбора отходов, аптечек, контрольных весов. Площадка для работы ярмарки должна быть с твердым покрытием. На сельскохозяйственных и универсальных ярмарках предусмотрена работа ветеринарной лаборатории, которая будет осуществлять контроль за качеством реализуемой продукции.

Как проинформировали в городской администрации, ярмарки будут работать ежедневно с 1 апреля по 30 ноября. Всего под ярмарочную деятельность на территории Волгограда в 2018 году утверждено 33 площадки, по 27 из них определены организаторы. Для размещения сельскохозяйственных и универсальных ярмарок на территории Волгограда запланировано 18 площадок, на которых могут быть размещены до 1350 торговых мест, обязательным является предоставление торговых мест для местных товаропроизводителей и дачников.

Еще на семи площадках в течение года будут проходить тематические ярмарки по продаже меда, товаров для дачников, школьных принадлежностей. Непродовольственная ярмарка организована на одной площадке — в Краснооктябрьском районе. Проведение муниципальных тематических ярмарок предусмотрено также на площади Павших борцов. Еще по шести площадкам, предусмотренным в схеме, муниципалитет готов рассмотреть заявки предпринимателей.