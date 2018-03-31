Заявка на рекорд: на горнолыжном склоне в Сочи насчитали почти 1800 полуголых человек
31 марта на фестивале BoogelWoogel состоялся массовый спуск на лыжах и сноубордах. Обязательным условием для участия в нем был
31 марта на фестивале BoogelWoogel состоялся массовый спуск на лыжах и сноубордах. Обязательным условием для участия в нем был
Прошлый рекорд Гиннеса был установлен в Сочи в апреле 2016 года. Тогда по склону скатились 1008 человек. Теперь этот рекорд должен пасть.
«В этом году погода внесла особые коррективы в жизнь BoogelWoogel. Сегодня сутра был сильнейший туман, и мы очень переживали, как все пройдет. Однако желающих зарегистрироваться в голом спуске оказалось более 2 тыс., правда, успели пройти регистрацию только 1,8 тыс. человек», — рассказал организатор карнавала Никита Гирин.
Устанавливать рекорд начал горнолыжный оркестр. Спуск продолжался в течение часа и завершился пенной вечеринкой. Организаторы фестиваля снимали массовый спуск на видео, а также фотографировали. Полученные материалы будут нотариально заверены и направлены в
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