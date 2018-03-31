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19:58 (мск), источник: Вести Сочи

Заявка на рекорд: на горнолыжном склоне в Сочи насчитали почти 1800 полуголых человек

31 марта на фестивале BoogelWoogel состоялся массовый спуск на лыжах и сноубордах. Обязательным условием для участия в нем был дресс-код — плавки, шорты или бикини.

Источник: Вести Сочи

Прошлый рекорд Гиннеса был установлен в Сочи в апреле 2016 года. Тогда по склону скатились 1008 человек. Теперь этот рекорд должен пасть.

«В этом году погода внесла особые коррективы в жизнь BoogelWoogel. Сегодня сутра был сильнейший туман, и мы очень переживали, как все пройдет. Однако желающих зарегистрироваться в голом спуске оказалось более 2 тыс., правда, успели пройти регистрацию только 1,8 тыс. человек», — рассказал организатор карнавала Никита Гирин.

Устанавливать рекорд начал горнолыжный оркестр. Спуск продолжался в течение часа и завершился пенной вечеринкой. Организаторы фестиваля снимали массовый спуск на видео, а также фотографировали. Полученные материалы будут нотариально заверены и направлены в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса в Лондон для дальнейшей сверки, пересчета всех участников и вынесения решения по установке рекорда. Ожидается, что на подведение итогов мероприятия понадобится от 3 до 6 месяцев.

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