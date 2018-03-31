Заявка на рекорд: на горнолыжном склоне в Сочи насчитали почти 1800 полуголых человек

Источник: Вести Сочи

Прошлый рекорд Гиннеса был установлен в Сочи в апреле 2016 года. Тогда по склону скатились 1008 человек. Теперь этот рекорд должен пасть.

«В этом году погода внесла особые коррективы в жизнь BoogelWoogel. Сегодня сутра был сильнейший туман, и мы очень переживали, как все пройдет. Однако желающих зарегистрироваться в голом спуске оказалось более 2 тыс., правда, успели пройти регистрацию только 1,8 тыс. человек», — рассказал организатор карнавала Никита Гирин.