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20:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Краснодарском крае на 1 апреля: жителей Кубани ждет потепление

Второй месяц весны для кубанцев начнется с солнечной и теплой погоды. Затяжные ливни наконец-то отступят и можно будет открывать сезон пикников.

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Источник: Комсомольская правда

31 марта в крае уже потеплело до +15. А 1 апреля температура воздуха и вовсе поднимется до 21 градуса тепла. И если в субботу на Черноморском побережье и в предгорье еще будет туман, а иногда и небольшой дождь, то в воскресенье практически по всему краю будет солнечно.

В Краснодаре также прекратятся дожди, а температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла. Кроме того, в краевой столице прекратятся сильные ветра. Их порывы будут достигать только 2−5 метров в секунду.

Напомним, 30 марта по всему региону прошли ливни с грозами. А температура воздуха упала до 5−10 градусов.

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