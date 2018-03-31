Погода в Краснодарском крае на 1 апреля: жителей Кубани ждет потепление

31 марта в крае уже потеплело до +15. А 1 апреля температура воздуха и вовсе поднимется до 21 градуса тепла. И если в субботу на Черноморском побережье и в предгорье еще будет туман, а иногда и небольшой дождь, то в воскресенье практически по всему краю будет солнечно.