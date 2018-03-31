Погода в Краснодарском крае на 1 апреля: жителей Кубани ждет потепление
Второй месяц весны для кубанцев начнется с солнечной и теплой погоды. Затяжные ливни
Второй месяц весны для кубанцев начнется с солнечной и теплой погоды. Затяжные ливни
31 марта в крае уже потеплело до +15. А 1 апреля температура воздуха и вовсе поднимется до 21 градуса тепла. И если в субботу на Черноморском побережье и в предгорье еще будет туман, а иногда и небольшой дождь, то в воскресенье практически по всему краю будет солнечно.
В Краснодаре также прекратятся дожди, а температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла. Кроме того, в краевой столице прекратятся сильные ветра. Их порывы будут достигать только 2−5 метров в секунду.
Напомним, 30 марта по всему региону прошли ливни с грозами. А температура воздуха упала до 5−10 градусов.
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