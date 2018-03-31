В Станции скорой помощи Астаны опровергли массовое увольнение сотрудников

Источник: Kazinform

«Массовых увольнений нет, с момента ухода бывшего главного врача. Работа ведется в штатном режиме, рабочий процесс продуктивно продолжается. Все публикации ранее направленные, запросы, жалобы от имени коллектива ГКП на ПХВ “ГССМП” акимата города Астана, включая СМИ (интернет-ресурсы) считать недостоверными, публикации без подтверждающих фактов, бездоказательны», — написал в ответе-опровержении исполняющий обязанности главного врача Сайлаубек Айтмагамбетов.

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Ранее сообщалось, что в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook опубликовано обращение коллектива предприятия «Городская станция скорой медицинской помощи» к акиму города Астаны Асету Исекешеву. Так, в посте отмечается, что руководство «занимается гонением сотрудников». Также авторы публикации сообщили о том, что «за последнюю неделю заявление на увольнение подали 13 сотрудников». Отмечено, что «обострение ситуации идет после обращения коллектива на имя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Шпекбаева А.».