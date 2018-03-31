В Станции скорой помощи Астаны опровергли массовое увольнение сотрудников

«Массовых увольнений нет, с момента ухода бывшего главного врача. Работа ведется в штатном режиме, рабочий процесс продуктивно продолжается. Все публикации ранее направленные, запросы, жалобы от имени коллектива ГКП на ПХВ “ГССМП” акимата города Астана, включая СМИ (интернет-ресурсы) считать недостоверными, публикации без подтверждающих фактов, бездоказательны», — написал в ответе-опровержении исполняющий обязанности главного врача Сайлаубек Айтмагамбетов.
Ранее сообщалось, что в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook опубликовано обращение коллектива предприятия «Городская станция скорой медицинской помощи» к акиму города Астаны Асету Исекешеву. Так, в посте отмечается, что руководство «занимается гонением сотрудников». Также авторы публикации сообщили о том, что «за последнюю неделю заявление на увольнение подали 13 сотрудников». Отмечено, что «обострение ситуации идет после обращения коллектива на имя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Шпекбаева А.».
Публикацию позже прокомментировала руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева. «По этому вопросу создана специальная рабочая комиссия. Идёт разбирательство, (…) были проведены разъяснительные работы. Ситуация стабилизировалась. Ожидаем итоговое решение комиссии. Никто не уйдёт от ответственности. Все на контроле», — написала она в комментарии к посту.
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