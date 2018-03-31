Житель Талдыкоргана простил жену, из-за которой лишился почки

12 декабря 2017 года в одну из больниц Талдыкоргана с двумя ножевыми ранениями госпитализировали молодого мужчину. Медики провели ему сложнейшую операцию, в ходе которой, ему удалили одну почку.

«При выяснении обстоятельств было установлено, что тяжелые ранения потерпевшему нанесла во время семейного скандала его собственная супруга. В отношении нее следственным отделом УВД Талдыкоргана было возбуждено уголовное дело согласно ст. 106 УК РК “Нанесение тяжкого вреда здоровью”. В ходе расследования подозреваемая признала вину и уголовное дело направили на рассмотрение суда», — рассказали в областной полиции.

С учетом раскаяния подсудимой, у которое малолетние дети, а также прощения пострадавшего мужчины, талдыкорганский городской суд приговорил женщину к трем годам ограничения свободы. Осужденной установлен пробационный контроль и возложены отдельные обязательства. Ей запрещено менять постоянное место жительства и работы, нельзя посещать увеселительные заведения..



А также запрещено выезжать в другие местности без разрешения специализированного органа. Как отмечают в полиции, в случае злостного уклонения от обязательств не отбытый срок осужденной заменят более суровым наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.