Мост через Мещерское озеро в Нижнем Новгороде закрыт на капитальный ремонт
Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье», информация о закрытии бетонного моста через Мещерское озеро появилась ещё вечером 30 марта.
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Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье», информация о закрытии бетонного моста через Мещерское озеро появилась ещё вечером 30 марта.
31 марта сотрудники подрядной организации, выполняющей работы, пояснили, что предполагается капитальный ремонт переправы. В частности, в настоящее время идёт снятие верхнего слоя асфальта и укрепление опор.
Согласно информации, работы продлятся до середины мая.
Ранее сообщалось, что более 30 млн. рублей планируется направить на ремонт мостов, подземных и надземных переходов в Нижнем Новгороде, в том числе и моста через Мещерское озеро.
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