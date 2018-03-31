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17:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мост через Мещерское озеро в Нижнем Новгороде закрыт на капитальный ремонт

Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье», информация о закрытии бетонного моста через Мещерское озеро появилась ещё вечером 30 марта.

Источник: НТА-Приволжье

31 марта сотрудники подрядной организации, выполняющей работы, пояснили, что предполагается капитальный ремонт переправы. В частности, в настоящее время идёт снятие верхнего слоя асфальта и укрепление опор.

Согласно информации, работы продлятся до середины мая.

Ранее сообщалось, что более 30 млн. рублей планируется направить на ремонт мостов, подземных и надземных переходов в Нижнем Новгороде, в том числе и моста через Мещерское озеро.

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