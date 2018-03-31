Мост через Мещерское озеро в Нижнем Новгороде закрыт на капитальный ремонт

31 марта сотрудники подрядной организации, выполняющей работы, пояснили, что предполагается капитальный ремонт переправы. В частности, в настоящее время идёт снятие верхнего слоя асфальта и укрепление опор.

Ранее сообщалось, что более 30 млн. рублей планируется направить на ремонт мостов, подземных и надземных переходов в Нижнем Новгороде, в том числе и моста через Мещерское озеро.