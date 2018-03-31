Семь переходов через МЦК построят до 2020 года

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский переулок и Михалковскую улицу», — написал он в твиттере.

Кроме того, переходы также будут построены в районе 2-го Красногвардейского проезда, Шелепихинского тупика, железнодорожной платформы «Тестовская», улицы Врубеля, проспекта Мира и проезда Подбельского.