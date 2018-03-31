Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Через Московское центральное кольцо (МЦК) до 2020 года будет построено семь пешеходных переходов, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.
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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Через Московское центральное кольцо (МЦК) до 2020 года будет построено семь пешеходных переходов, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.
«Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский переулок и Михалковскую улицу», — написал он в твиттере.
Кроме того, переходы также будут построены в районе 2-го Красногвардейского проезда, Шелепихинского тупика, железнодорожной платформы «Тестовская», улицы Врубеля, проспекта Мира и проезда Подбельского.
Пассажирское движение на МЦК было запущено в сентябре 2016 года.
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