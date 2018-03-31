В Калининграде началась реконструкция Центрального рынка со стороны ул. Горького

В Калининграде рабочие приступили к работам по реконструкции Центрального рынка со стороны улицы Горького. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда». В субботу утром на объекте были установлены строительные леса и ограждение.

Напомним, 26 марта стало известно, что Агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на реконструкцию комплекса Центрального продовольственного рынка в Калининграде. Разрешение выдано на «реконструкцию зданий Центрального рынка с расширением торговых и офисных площадей» и действует до 14 февраля 2019 года.