В Калининграде началась реконструкция Центрального рынка со стороны ул. Горького
В субботу утром на объекте были установлены строительные леса и ограждение.
В субботу утром на объекте были установлены строительные леса и ограждение.
В Калининграде рабочие приступили к работам по реконструкции Центрального рынка со стороны улицы Горького. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда». В субботу утром на объекте были установлены строительные леса и ограждение.
Напомним, 26 марта стало известно, что Агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на реконструкцию комплекса Центрального продовольственного рынка в Калининграде. Разрешение выдано на «реконструкцию зданий Центрального рынка с расширением торговых и офисных площадей» и действует до 14 февраля 2019 года.
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