Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Предприятие Ростеха завершило испытания новейшего ЗРК «Багульник»
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:17 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде началась реконструкция Центрального рынка со стороны ул. Горького

В субботу утром на объекте были установлены строительные леса и ограждение.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде рабочие приступили к работам по реконструкции Центрального рынка со стороны улицы Горького. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда». В субботу утром на объекте были установлены строительные леса и ограждение.

Напомним, 26 марта стало известно, что Агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на реконструкцию комплекса Центрального продовольственного рынка в Калининграде. Разрешение выдано на «реконструкцию зданий Центрального рынка с расширением торговых и офисных площадей» и действует до 14 февраля 2019 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вечерний @Калининград: штурм стадиона, вопросы безопасности и секреты Баранова
Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии
Биологи из Канады решили «загадку» курицы и яйца
В Польше 11 россиян ранены в ДТП
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
Бизнесмена арестовали по делу о хищении 2,5 млрд рублей из казны
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
В России подсчитали состоятельных граждан
Спорт
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь