Проверки МЧС прошли на 266 объектах Нижегородской области после трагедии в Кемерове

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области, в соответствии с поручением министра МЧС России Владимира Пучкова 31 марта пожарно-спасательными подразделениями региона совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора организовано проведение тактико-специальных учений и профилактических мероприятий на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей.

В частности, в ходе учений и занятий было уделено особое внимание оценке знаний руководителей и сотрудников объектов по эвакуации людей из здания. Также отрабатывались практические действия по доведению до пожарной охраны информации о возгорании, встрече пожарно-спасательных подразделений. Инспекторы спасательного ведомства проверили наличие средств противопожарной защиты объектов, а также работоспособность первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией, состояние и исправность путей эвакуации, установок вывода сигнала о срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны, наружного и внутреннего противопожарного водопровода.

По итогам учений и их анализа на с работниками и обслуживающим персоналом объектов представители МЧС провели противопожарные инструктажи.

Согласно информации, всего в регионе было организованы такие мероприятия на 266 социально значимых объектах. К ним были привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Нижегородской области, оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Так, от МЧС было задействовано 84 единицы техники и 231 человек личного состава.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались в Нижнем Новгороде в связи с трагедией в Кемерове, где на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Ранее сообщалось, что после внеплановой проверки было принято решение, отложить открытие реконструированного детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде.