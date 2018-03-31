Проверки МЧС прошли на 266 объектах Нижегородской области после трагедии в Кемерове
От МЧС было задействовано 84 единицы техники и 231 человек личного состава.
От МЧС было задействовано 84 единицы техники и 231 человек личного состава.
Как сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области, в соответствии с поручением министра МЧС России Владимира Пучкова 31 марта
В частности, в ходе учений и занятий было уделено особое внимание оценке знаний руководителей и сотрудников объектов по эвакуации людей из здания. Также отрабатывались практические действия по доведению до пожарной охраны информации о возгорании, встрече
По итогам учений и их анализа на с работниками и обслуживающим персоналом объектов представители МЧС провели противопожарные инструктажи.
Согласно информации, всего в регионе было организованы такие мероприятия на 266 социально значимых объектах. К ним были привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Нижегородской области, оперативные группы местных
Напомним, массовые проверки торговых центров начались в Нижнем Новгороде в связи с трагедией в Кемерове, где на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
Ранее сообщалось, что после внеплановой проверки было принято решение, отложить открытие реконструированного детского театра «Вера» в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что батутный парк в центре Нижнего Новгорода временно закрылся после трагедии в Кемерове.
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