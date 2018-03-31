Совмин рассказал, в каких случаях можно провозить оружие в метро
Новый документ регулирует право провозки в столичной подземке оружия и боеприпасов к ним.
Новый документ регулирует право провозки в столичной подземке оружия и боеприпасов к ним.
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров в Минском метрополитене, касающиеся провоза подземным транспортом оружия и боеприпасов, документ в субботу опубликовал республиканский Совмин.
Теперь официально разрешено провозить оружие, однако необходимо иметь при себе документ, который подтверждает право на его ношение. Оружие должно находиться в кобуре или чехле. Также можно провозить и боеприпасы.
Изменения коснулись и правил провоза газовых баллонов — разрешено провозить емкости объемом не более 0,5 литра. Большие объемы к провозу запрещены.
Еще одно нововведение, утвержденное Совмином — пассажиров, которые отказались оплатить штраф и не показали удостоверение личности, могут задерживать представители органов внутренних дел по обращению сотрудников метрополитена.
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