Совмин рассказал, в каких случаях можно провозить оружие в метро

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров в Минском метрополитене, касающиеся провоза подземным транспортом оружия и боеприпасов, документ в субботу опубликовал республиканский Совмин.

Теперь официально разрешено провозить оружие, однако необходимо иметь при себе документ, который подтверждает право на его ношение. Оружие должно находиться в кобуре или чехле. Также можно провозить и боеприпасы.

Изменения коснулись и правил провоза газовых баллонов — разрешено провозить емкости объемом не более 0,5 литра. Большие объемы к провозу запрещены.