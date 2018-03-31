В Ростове эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра
В крупном
В крупном
31 марта вечером в ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги. По громкоговорителю посетителей центра попросили покинуть здание.
На место прибыли пожарные расчеты. Оказалось, что эвакуация учебная. Специалисты проверяют, готов ли
Кстати, в минувшую пятницу на территории нового ростовского стадиона провели антитеррористические учения.
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