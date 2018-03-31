Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Школа дискриминирует «сов»
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Почти половина генетических тестов могут врать
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: эксперт рассказал, как в США боятся ответного удара РФ
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
20:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра

В крупном торгово-развлекательном центре Ростова-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина эвакуировали посетителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

31 марта вечером в ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги. По громкоговорителю посетителей центра попросили покинуть здание.

На место прибыли пожарные расчеты. Оказалось, что эвакуация учебная. Специалисты проверяют, готов ли торгово-развлекательный центр и его сотрудники к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Кстати, в минувшую пятницу на территории нового ростовского стадиона провели антитеррористические учения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МИД РФ задал вопросы Лондону по "делу Скрипалей"
Хоккейный СКА обыграл на своей площадке ЦСКА
Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии
Биологи из Канады решили «загадку» курицы и яйца
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Бизнесмена арестовали по делу о хищении 2,5 млрд рублей из казны
В России подсчитали состоятельных граждан
В США аллигатор предсказывает пол будущего ребенка
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь