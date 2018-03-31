По делу о пожаре в ТЦ арестована экс-глава кемеровского Госстройнадзора
По факту пожара и гибели 64 человек возбуждено несколько уголовных дел.
По факту пожара и гибели 64 человек возбуждено несколько уголовных дел.
По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» арестована
По решению центрального районного суда, Комкова задержана до 25 мая.
Ранее ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Танзиля Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгового центра «Зимняя вишня». Разрешения на строительство объекта не было, что повлекло гибель людей. Комкову задержали, следствие также проверит её действия на предмет коррупционной составляющей.
Есть версия, что Комкова могла действовать в интересах своего сына, предположительно, связанного с
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