По делу о пожаре в ТЦ арестована экс-глава кемеровского Госстройнадзора

Ранее ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Танзиля Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгового центра «Зимняя вишня». Разрешения на строительство объекта не было, что повлекло гибель людей. Комкову задержали, следствие также проверит её действия на предмет коррупционной составляющей.